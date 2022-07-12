‘Stranger Things’ yaratıcıları hayranlarının ‘geri dönüş’ umutlarını yerle bir etti

Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi ‘Stranger Things’in dördüncü sezonunda ölen karakterle ilgili hayranlarının geri dönebileceğine dair teorileri suya düştü.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonun ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

İki bölümden oluşan ikinci kısmının 1 Temmuz’da yayınlanmasının ardından dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlendi. Platformun en çok izlenen İngilizce dizisi oldu.

Dördüncü sezonun ilk bölümünde diziye dahil olan Eddie karakteri kısa sürede hayranların favorilerinden olmayı başardı.

(Yazının buradan sonrası dördüncü sezon ikinci kısımla ilgili spoiler içermektedir.)

Dizinin geçtiği Hawkins kasabası halkının ötekileştirdiği, dışladığı ve hatta ilk fırsatta katil diye yaftaladığı Eddie’nin ölümü hayranlarını üzdü.

Hayranları geçmiş sezonlarda öldüğü düşünülen Dr. Brenner ve Hopper karakterlerinin de geri dönüşüne dayanarak aynı sürprizin Eddie karakteri için de yapılabileceğini düşünüyordu.

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer Joseph Quinn’in canlandırdığı karakterin beşinci sezonda bir şekilde geri dönebileceğine dair teoriler üreten hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak açıklamalar yaptı.

Eddie kesinlikle öldü!

Happy Sad Confused isimli podcast’e konuşan Duffer kardeşler yarattıkları andan itibare Eddie’yi öldürmeyi planladıklarını anlattı.

Eddie’nin başından beri ‘talihsiz‘ bir karakter olduğunu anlatan Duffer kardeşler şöyle konuştu: “Eddie tüm sezon boyunca gerçekten de sonunu getiriyordu. Elbette kimsenin umursamadığı birini öldürüyorsanız, bunun hiçbir etkisi olmaz. Bu yüzden amaç Eddie’yi gerçekten sevimli bir karakter haline getirmek, seyircinin ona aşık olmasını sağlamaktı. Ama ne derece sevildiğini görünce, bu çok tepki alacak diye düşündük. Her durumda trajik bir karakter olacaktı. Belki de hapse girecekti. Hayalini kurduğu mezuniyeti asla göremeyecekti.“