‘Stranger Things’ temalı kafe müşterilerini Hawkins’e götürüyor

Japonya’da son dönemin en popüler dizilerinden ‘Stranger Things‘ temalı kafe açıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Tokyo’da restoran zinciri Pronto Corp işbirliğiyle Shiuya bölgesinde açılan kafe ülkede diziye olan ilgilinin ‘ekmeğini yiyor’.

Dizinin dördüncü sezonu yayınlandığındna bu yana Japonya’da en çok izlenenler listesinde.

Platformun en çok izlenen İngilizce dizisi bir grup arkadaşın özel güçlere sahip El karakteriyle birlikte dünyayı Upside Down’dan (Tersine dünya) gelen kötülüklerden korumaya çalışmasını anlatıyor.

Kafede dizinin geçtiği kurgu ABD kasabası Hawkins’ten ve karakterlerin günlük hayatından ayrıntılarla dolu.

Fonda dizide kullanılmasıyla birlikte listelerde yayınlanmasından 37 yıllık sonra zirveye yerleşen ve üç Guinness rekoruna imza atan Kate Bush’un ‘Running Up That Hill’ şarkısı çalıyor.

Dizinin imza canavarlarından demogorgonla fotoğraf çektirebilen müşteriler, El karakterinin favori yemeği waffle ya da canavar kafası şeklinde tasarlanan mürekkepli makarnadan yiyebiliyor.

Covid önlemleri nedeniyle saat başı 20 kişiyi ağırlayabilen kafe rezervasyonsuz müşteri kabul etmiyor ve Reuters’ın aktardığına göre boş yer bulmak çok zor.