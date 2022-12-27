‘Soylu da yargılanacak’ diyen kadına apar topar gözaltı

HDP İzmir il binasına silahlı saldırıda Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e verilen cezayı yetersiz bulan Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG) İzmir üyesi Didar Gül, “Soylu da yargılanacak” dedikten sonra gözaltına alındı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Gencer, 17 Haziran 2021’de Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmıştı. Saldırgan ertesi gün tutuklanmıştı.

Gencer’in Aliağa Şakran Cezaevi’nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Gencer’i indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme’ suçundan dört yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan iki yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da üç yıl hapis cezası verdi.

Avukatlar ve kararı takip edenler, saldırının arkasındaki yapının üzerine gidilmediği gerekçesiyle karara tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre karar tepki gösterenlerden Didar Gül, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yargılanacak” ifadelerinden hemen sonra yolda gözaltına alındı.

Gül ve yanındaki arkadaşlarının dövüldüğü ve ardından Gül’ün zorla polis aracına bindirildiği belirtildi. Gül’ün nereye götürüldüğüne dair arkadaşlarına bilgi verilmedi.