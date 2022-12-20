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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı’nın ilk duruşması 23 Aralık’ta

Siyasi lince maruz kalıp tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ilk duruşması 23 Aralık’ta görülecek.

Şebnem Korur Fincancı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı.


Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

Fincancı’nın Twitter hesabındaki paylaşıma göre, ilk duruşmanın tarihi belli oldu. İlk duruşma, 23 Aralık Cuma, saat 09:30’da, İstanbul Çağlayan Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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