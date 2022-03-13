Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Yurt binasına hava saldırısı: Bir ölü, yedi yaralı

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 18’inci gününe girildi.

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11:25 Ukrayna’da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü yedi kişi yaralandı. Dokuz katlı binaya isabet eden füzeler nedeniyle yurt binasında büyük hasar meydana geldi, yangın çıktı. Hava saldırısında yaralanan yedi kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu binanın dışına kurulan merdivenler kullanılarak tahliye edildi.

11:00 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusundan 12 binden fazla askerin öldürüldüğünü, 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roketatar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 aracın imha edildiğini açıkladı.

Rus ordusu 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da başlattığı savaşta üç hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve yedi insansız hava aracı (İHA) kaybetti.

10:15 Ukrayna’nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’ne, Rus ordusu tarafından sekiz füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. En az 20 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

08:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın ülkenin Herson bölgesinde ‘sahte cumhuriyetler’ yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını belirtti.

Video mesajı yayınlayan Zelenski şu ifadeleri kullandı: “(Onlar) Yerel yöneticilere şantaj yapıyorlar. Meclis üyelerine baskı yapıyorlar. Sözde HNR’yi (Herson Halk Cumhuriyeti) yaratmak için rüşvet verecek birilerini arıyorlar. Ayrıca ölü doğmuş ‘LNR’ ve ‘DNR’ gibi, meşru hükümete karşı komiteler düzenlemek için (çabalıyorlar). Bazı yöneticilere şunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin teklifine birileri cezbedilecekse, 12 bin Rus askerinin peşinden gitmek için kendinize bir hüküm imzalamış oluyorsunuz.”