ODTÜ’lü öğrencilerden baskılara rağmen mezuniyet töreni

ODTÜ öğrencileri, baskılara ve kısıtlamalara rağmen mezuniyet törenini coşkuyla kutladı.

Fotoğraf: ANKA

ODTÜ yönetimi, mezuniyet törenini sessiz sedasız iptal etmek istenmiş ancak öğrencilerin baskısından dolayı düzenlemek zorunda kalmıştı.

Yönetim bu sefer de pankartların denetleneceğini ve ülke bayrakları haricinde bayraklara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Pankart ve bayraklar da tören öncesinde güvenlik tarafından kontrol edilmişti. Öğrenciler bu kısıtlamalara da tepki göstermişti.

Öğrenciler dün, baskılara rağmen mezuniyet törenini düzenledi.

Törende, ‘kayyım rektör’ Verşan Kök yuhalanırken ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları atılırken yasaklara rağmen LGBTİ+ bayrağı açıldı.

Fotoğraf: Twitter

ANKA’nın aktardığına göre mezuniyette taşınan bazı pankartlar şöyle: