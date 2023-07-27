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Yaramazlara biraz batar!

ODTÜ’lü öğrencilerden baskılara rağmen mezuniyet töreni

ODTÜ öğrencileri, baskılara ve kısıtlamalara rağmen mezuniyet törenini coşkuyla kutladı.

Fotoğraf: ANKA

ODTÜ yönetimi, mezuniyet törenini sessiz sedasız iptal etmek istenmiş ancak öğrencilerin baskısından dolayı düzenlemek zorunda kalmıştı.


Yönetim bu sefer de pankartların denetleneceğini ve ülke bayrakları haricinde bayraklara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Pankart ve bayraklar da tören öncesinde güvenlik tarafından kontrol edilmişti. Öğrenciler bu kısıtlamalara da tepki göstermişti.

Öğrenciler dün, baskılara rağmen mezuniyet törenini düzenledi.

Törende, ‘kayyım rektör’ Verşan Kök yuhalanırken ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları atılırken yasaklara rağmen LGBTİ+ bayrağı açıldı.

Fotoğraf: Twitter

ANKA’nın aktardığına göre mezuniyette taşınan bazı pankartlar şöyle:

  • Yıkılan evler, hayaller değil; diktatörler görmek istiyoruz
  • Kolonların kesilmemesi gerektiğini bilmek için mimar olmaya gerek yok
  • Suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret, aşağılama, içermeyen pankart
  • Vallahi koltuk sevdasından değil, ancak mezun olabildik
  • Bu pankart AFAD tarafından kurtarılamamıştır
  • Doğa sömürüsünün bekçisi 5’li çete defol
  • Halkın vekili Can Atalay’a Özgürlük
  • Yeni Türkiye Yüzyılı MuazZAM olacak
  • KPSS’ye gireceğimiz için ailelerimiz siyasi pankarta izin vermedi
  • Yiğit muhtaç olmuş genetiği değiştirilmiş kuru soğana
  • ODTÜ Stadyumu davetiye ile alıyormuş, biz Devrim’e geldik
  • Türk lirasını aside atsak daha yavaş erirdi
  • Ankara’da dayın yoktur, mamudo kurban niye okudun?
  • Hayvandan post tekelci burjuvaziden dost olmaz
  • Sahip olduğumuz ne varsa mücadelemizle kazandık. Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe
  • Şeyhinizin ölüsü için 15 dakikada bir kalkan uçaklar şehrimize 15 gün uğramadılar, Hatay

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