Komiser raporu: Faruk Koca, ‘Buradan çıkamayacaklar’ demiş

Türkiye COP 28 İklim Zirvesi’nde, iklim kriziyle güçlü bir şekilde mücadele etmek için hazırlanan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdü dahil birçok deklarasyona imza atmadı. Kömürden çıkma taahhüdü veremedi.