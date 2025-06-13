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Yaramazlara biraz batar!

İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal

Türkiye’den İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e tüm uçuşlar pazartesiye kadar iptal edildi.

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmıştı.


Saldırıların ardından birçok uluslararası havayolu şirketi Ortadoğu uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili hava yolu işletmelerimiz, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir” dedi.

Bakan şöyle devam etti:

“Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili hava yolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

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