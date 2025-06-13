Diken

Yaramazlara biraz batar!

AJet, İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti

AJet, İsrail’in İran’a saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi 06.00’ya kadar iptal etti.

Fotoğraf: AA

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.


İran’ın hava sahasını kapatması üzerine AJet uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti.

Şirket, Lübnan seferlerini de gündüz şartlarında yapmayı, Irak üst geçişindeki Ortadoğu seferlerini de ilgili hava sahası kullanmadan yapmayı planlıyor.

Azerbaycan Hava Yolları’nın Tahran ve Tel Aviv uçuşları da iptal

Azerbaycan Hava Yolları’nın (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşları da iptal edildi.

Kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.

NATO: İsrail’in eylemi tek taraflı

Netanyahu: İran’a saldırı tehlike bitene kadar sürecek

Dışişleri: İsrail’in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

İsrail’in İran’a saldırısı: Petrol fiyatları beş ayın en yüksek seviyesine çıktı

İsrail’in İran’a saldırısı: Altısı nükleer bilimci 14 ölü, 57 yaralı

İsrail hava yolları, İran’ın misillemesi nedeniyle yolcu uçaklarını tahliye ediyor

Trump ‘haberim vardı’ dedi ve ekledi: İran misilleme yaparsa İsrail’i savunacağız

SON HABERLER