AJet, İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti

AJet, İsrail’in İran’a saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi 06.00’ya kadar iptal etti.

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İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran’ın hava sahasını kapatması üzerine AJet uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti.

Şirket, Lübnan seferlerini de gündüz şartlarında yapmayı, Irak üst geçişindeki Ortadoğu seferlerini de ilgili hava sahası kullanmadan yapmayı planlıyor.

Azerbaycan Hava Yolları’nın Tahran ve Tel Aviv uçuşları da iptal

Azerbaycan Hava Yolları’nın (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşları da iptal edildi.

Kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.