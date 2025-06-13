Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları İsrail’in İran’a saldırısı nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süreliğine iptal etti.

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İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. Pegasus şu açıklamayı yaptı:

“Ortadoğu’daki olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimizse 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir.

Lübnan seferlerimizse olası riskler göz önüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır.”

İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerde seyahat planı olan yolculara ilave haklar tanındı. 30 Haziran’a kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapılabilir.

Bilet işlemleri için ‘www.flypgs.com’ internet sitesi veya şirketin mobil uygulaması kullanılabilir.

İsrail’in saldırıları Ortadoğu’ya sefer yapan bazı uçaklar başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Emirates Havayolları’nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Türk havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan bazı uçakları da Bakü’ye indi.