İkizdereliler Cengiz’den kurtardığı fidanları İzmir’de dikti: ‘Orman ve kadına şiddet var’

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın taş ocağı çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında bölgedeki birçok ağaç şirket tarafından katledildi.

İkizdereliler iş makinalarından kurtarabildiği fidanları, İzmir’de kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak için kurulan Turuncu Bahçe’ye dikti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İkizdereli Ayşe Baş, fidan dikerken / Fotoğraf: Diken

‘İkizdere’de şiddet gördük’

İkizdereli Ayşe Albayrak ağaç dikimi sırasında şunları söyledi: “Ormanlarımızı talan ettiler. Kurtardığımız bazı fidanları buraya getirdik. Bizim konuşmamızı istemiyorlar. İkizdere’de şiddet gördük, biber gazı sıktılar. Söz verdiler, ‘Dokunmayacağız’ dediler ama yerlerimizi aldılar.”

‘Ormana ve kadına şiddet var’

İkizdereli Asuman Fazlıoğlu ise, “Kepçelerin önünden kurtardığımız fidanlar. Bu fidanlar buraya uyar. Ormana ve kadına şiddet var. İzmir halkına teşekkür ediyoruz. İkizdere eylemleri kadın hareketine dönüştü. Bugünkü tören önemli bir mesaj” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Diken

‘Ağaçlar ve kadınlar katledilmesin’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ağaç dikiminden sonra şöyle konuştu: “Umut verdiniz, içimizde çiçekler açtırdınız. 2 bin kilometre uzaktan gelecek için umutlanmamızı sağladınız. Asuman kardeşimin çok güzel bir lafı var. ‘Ağaçlar ve kadınlar katledilmesin’ diyor. Sizin orada korumak için yaptığınız direniş her an yakından takip ettiğimiz bir gayretti. Sizlerle beraber çarptı yüreğimiz. Gücümüz yettiğince yanınızda olmak istedik. Bundan sonra da bu beraberlik sürecek.

‘İyi ki direniş yaptınız’

Fidanlarınız artık bizim, onlara gözümüz gibi bakacağız. Aslında bu sembolik bir şey. Biz aslında bu fidanları geleceğe taşırken bu ağaç ve doğa katliamına seyirci kalmayacağımızı haykırmış oluyoruz. Birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu topraklar hepimizin. Bizden sonraki nesillerin de geleceğini aydınlatacak. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Talan edilmesine katledilmesine izin vermeyeceğiz. Onlar umudun düşmanı. Biz umudu büyütmeye devam edeceğiz. İyi ki o direnişi yaptınız. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sizleri gördükçe insanın yüreği göğüs kafesine sığmıyor. “

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.