İkizdere’deki vadi yok olmanın eşiğinde: ‘Cengiz’in dozerine hukuk yetişemiyor’

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen İşkencedere Vadisi’nin son hali görüntülendi. Koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere, yedi ayda bu hale getirildi.

Bilirkişi raporunda “Taş ocağı projesi usulsüz” denmesine rağmen Cengiz İnşaat çalışmalarına ara vermemişti.

Fotoğraf: Diken

Rize İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda geçen aylarda İşkencedere Vadisi’nde bilirkişi heyeti keşif yapmıştı. Raporda şu maddeler yer almıştı:

Bölgede kalıcı hasar bırakacak.

Arıcılık ve çayda verim düşecek.

Su dengesi bozulacak, erozyona neden olacak.

Toz emisyonları hesaplanan değerden yüksek olacak, yerleşim yerlerini etkileyecek.

Dere yatakları tahrip ediliyor.

Taş savrulması Rize-İspir Yolu ve tünel girişini etkileyecek.

Taş ocağı yapılması teknik olarak uygun değil, alternatif yerler var.

İkizdereli Halit Yılmaz vadinin son halini şöyle yorumladı: “Burada her şey hukuksuz olduğu için talan devam ediyor. Cengiz’in dozerlerine hukuk yetişemiyor. Maalesef iktidarın anlayışı İçişleri Bakanı Soylu geçenlerde söylemişti zaten, siz yapılması gerekeni yapın hukuk sonradan gelir. Burada da maalesef durum bundan ibaret. Burada neyi neye feda ediyoruz? Bu güzelim doğa harikası bir yerde alınacak taşa değer mi? Dünyanın 200 vadisinden 53’üncü sırada olan bu vadimizi korumak ve kollamak için çok yalvardık ‘Yapmayın, etmeyin’ dedik. Bu mevcut iktidardan umudumuz yok. Arık bundan sonra çözüm biziz.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.