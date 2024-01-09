Hakemler Faruk Koca’yı yalanladı: Halil Umut Meler’i öldürmekle tehdit etti

Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca dahil dört sanığın yargılandığı dava 28 Şubat’a ertelendi.

Tanık hakemler, Koca’nın Meler’i tehdit ettiğini duyduklarını söyledi.

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Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Ömür boyu futboldan men edilen Koca 12 Aralık’ta tutuklanmış, 27 Aralık’ta tahliye edilmişti.

Koca dahil dört sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler, tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can, Şahin Yunus Şahin ve avukatları katıldı.

‘İlk defa birine fiziki müdahelede bulundum’

Hakem Meler’i tehdit ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Koca “Tehdit kısmı doğru değil. Hayatımın boyunca ilk defa birine fiziki müdahalede bulundum. Üzgünüm. Kamuoyuna üzüntülerimi ifade ettim. Mahkeme huzurunda bir kez daha üzüntülerimi iletiyorum” dedi.

Koca, müşteki avukatının “Olay öncesinde olayın gelişimiyle ilgili provoke edecek bir beyan oldu mu” sorusuna “Hayır” karşılığını verdi.

Sanık Kenan Çelikkaya da önceki ifadelerinin geçerli olduğunu dile getirdi. Sanık Koca’nın avukatının, “Koca’dan Meler’e yönelik bir tehdit sözü duydunuz mu” sorusu üzerine Çelikkaya, böyle bir söz işitmediğini söyledi.

Sanık Şahin Yunus Şahin de “Önceki savunmalarım geçerlidir. Meler’den özür dilerim” diye savunma yaptı.

Osman Erkam Can ise dört yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek şunları söyledi: “Olay günü yedek kulübesinin arkasındaki delegasyon alanında maçı izledim. Maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm. Hakemin olduğu yerde kalabalık oluşmuştu, arbede vardı. Ellerimi kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim. Bu sırada hakemin ayağa kalktığını ama arbedenin devam ettiğini gördüm. Önümden biri boğazıma vurdu. Ben de ayağımı oraya salladım, ancak kesinlikle hakeme yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi 2 metre önümde duruyordu. İstesem zarar verirdim. Öyle bir niyetim yoktu.”

‘Tehdit sözünü duydum’

Sanıkların ardından söz alan Halil Umut Meler olayın iddianamede anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini, tehdit sözünü duyduğunu, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen hakem Kerem Ersoy da şunları söyledi: “Aynı maçta hakem olarak görev yapmaktaydım. Maç sonu müştekinin yanında dururken Faruk Koca müştekiye yumruk attı. Bize yönelik ‘Sizi bitireceğim’ ve Meler’e de ‘Seni öldüreceğim’ dedi.” Ersoy, diğer iki sanığın da yere düştükten sonra Meler’e tekme attığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen Mustafa Emre Eyisoy’sa o gün 1 nolu yardımcı hakem olarak görev yaptığını aktardı. Eyisoy, “Müsabaka bittikten sonra koridorlardaki olayları gözlemlemek adına koridora geçmiştim. Olay sırasında müşteki hakemin yanında değildim. Olayları doğrudan görmedim, diğer hakem arkadaşlarım anlattı” diye konuştu.

Tanık Ömer Tolga Güldibi ise maçta hakem olarak görev yaptığını belirtti: “Arkamdan gelerek müştekiye vurduklarını gördüm. Koca, yumruk vururken ‘Sizi bitireceğim’ dedi. Meler’e de ‘Seni öldüreceğim’ dedi.”

Avukat beyanları

Koca’nın avukatı, tanık anlatımlarına karşı yazılı beyanda bulunacaklarını belirtti. Tanıkların müvekkiliyle ilgili şikayette bulundukları ayrı bir dosya bulunduğunu dile getiren avukat, olay sırasında aynı yerde bulunan kişileri de tespit ettiklerini, bu kişileri dosyaya bildirerek tanık olarak dinlenmelerini isteyeceklerini söyledi.

Halil Umut Meler’in avukatı ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarında sahaya girecek kişilerin belli olduğunu ifade ederek “Sanık Osman Erkam Can hakem davetiyle sahaya girebilecek kişiler içerisindedir. Olay sırasında herhangi bir hakem daveti söz konusu değildir. Kamera kayıtlarına bakılınca 20 saniye boyunca tekme salladığı, isabet ettirdiği görülmüştür. Bu hususları dikkate alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Mütalaasını açıklayan savcı, kati rapor tanzimi için Meler’in Adli Tıp Kurumu’na sevkini, Osman Erkam Can’ın avukatının davadan ayrılma talebinin reddini talep etti.

Dava ertelendi

Mahkeme, yazılı beyanlarını sunmak isteyenlere süre verip duruşmayı 28 Şubat’a erteledi.

Kati rapor tanzimi için Meler’i Adli Tıp Kurumu’na sevk eden hakim, sanıkların duruşmadan vareste tutulması talebini kabul etti.