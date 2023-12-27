Yaramazlara biraz batar!

Hakeme yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Fotoğraf: AA

Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Ömür boyu futboldan men edilen Koca 12 Aralık’ta tutuklanmıştı.


Mahkeme avukatın itirazını kabul etti

Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Koca’nın avukatının itirazını değerlendirdi. Mahkeme, delillerin toplandığını, kaçma şüphesinin olmadığını ve verilmesi muhtemel cezanın alt üst sınırını dikkate alarak tahliye kararı verdi.

Koca’nın 13 yıl hapsinin istendiği iddianamede talep edilen cezalar şöyle:

  • Koca: ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan üç yıl dört aydan 10 yıl bir ay 15 güne, ‘tehdit’ suçundan altı aydan iki yıla, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık’ suçundan ise üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • Çelikkaya ve Şahin: ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan üç yıl dört aydan 10 yıl bir ay 15 güne, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ suçundan da üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • Can: ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan altı aydan bir yıl altı aya, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ suçundan da üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • İddianamede ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

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