Yaramazlara biraz batar!

Hakeme saldıran Faruk Koca ‘kahraman gibi’ karşılandı

Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca ‘kahraman gibi’ karşılandı.

Fotoğraf: AA

Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Ömür boyu futboldan men edilen Koca 12 Aralık’ta tutuklanmıştı.


Mahkeme dün, delillerin toplandığını, kaçma şüphesinin olmadığını ve verilmesi muhtemel cezanın alt üst sınırını dikkate alarak Koca hakkında tahliye kararı verdi.

Hakeme saldıran ve dün tahliye edilen Koca, MKE Ankaragücü taraftarlarınca ‘kahraman gibi’ karşılandı.

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