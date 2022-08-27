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Yaramazlara biraz batar!

Gülşen’in videosunu paylaşan ilk kişi hesabını kapatmış


Şarkıcı Gülşen, dört ay önce bir konserde söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılmış ve aynı gün içinde tutuklanmıştı. Tutuklamaya sebep olarak gösterilen kısa videoyu paylaşan ilk kişinin hesaplarını sildiği belirtildi.

Odatv’den Toygun Atilla’nın yazısına göre söz konusu video ilk olarak TikTok’ta paylaşıldı. Sonrasında Twitter başta olmak üzere diğer mecralara yayıldı ve gündem oldu.


Buna göre, videoyu ilk paylaşan kişinin adı Emre Arslan. Arslan, videoyu yayınladıktan sonra Twitter ve TikTok hesaplarını kapattı.

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