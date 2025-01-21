Grand Kartal Otel: Olayın aydınlatılması için yetkililerle işbirliğindeyiz

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 76 kişinin yangında öldüğü Grand Kartal Hotel’nden açıklama geldi: “Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz.”

Fotoğraf: AA

Dün sabah 03:30 sularında çıkan yangında 76 kişi ölmüştü.

Nedeni açıklanmayan yangına ilişkin yayın yasağı getirildi, soruşturmaysa sürüyor.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dokuz kişinin tutuklandığını söyledi.

Grand Kartal Hotel’in Instagram hesabından yayınlanan açıklamada, “Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz” dendi.

Açıklama şöyle:

“Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz.

Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz.”