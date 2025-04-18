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Yaramazlara biraz batar!

Espressolab öyle istedi: Boykot paylaşımına erişim engeli

Eski CHP’li vekil Hüseyin Aygün’ün X’teki bir boykot paylaşımı, yerli kahve markası Espressolab’in talebiyle erişime engellendi.

Fotoğraf: Espressolab

Engelli Web‘in aktardığına göre karar Bakırköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce alındı.


Aygün’ün söz konusu paylaşımı şöyleydi:

CHP’nin boykotu ve güncel liste

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Site iki gün sonra erişime engellenmişti. Ardından açılan ‘boykotyap.net’se beş gün yayında kaldıktan sonra 2 Nisan’da erişime engellenmişti.

İnternet sitesi şu an yayına boykotyap.org üzerinden devam ediyor.

Boykot listesinde Espressolab de var.

CHP’nin güncel boykot listesi şöyle:

  • Albayrak Medya
  • Anadolu Ajansı
  • DBL Entertainment
  • Akşam gazetesi
  • Audi
  • Beyaz TV
  • Doğuş Grubu
  • Günaydın Restaurant
  • Kral FM
  • NTV
  • Nusr-Et
  • Skoda
  • Star TV
  • Türkiye gazetesi
  • Volkswagen
  • Yeni Şafak gazetesi
  • Espresso Lab
  • etstur
  • D&R
  • İhlas Pazarlama
  • İdefix
  • CNN Türk
  • TRT
  • TGRT
  • DHA (Demirören Haber Ajansı)
  • İhlas Medya Grubu
  • A Haber
  • ATV
  • Sabah gazetesi
  • Kanal D
  • İhlas Haber Ajansı (İHA)
  • Demirören
  • İhlas Ev Aletleri
  • Turkuvaz Medya Grubu
  • Milli Piyango
  • Misli
  • İddaa

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