Eski hakem Ali Palabıyık: Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere baskı yaptı

FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, maçları hangi hakemin yöneteciğine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin karar verdiğini söyledi: “İstediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar.”

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Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Bu saldırının yankıları devam ediyor. FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Büyükekşi’yi ‘hakemlerin arkasında durmamakla’ suçladı.

HT Spor‘a konuşan Palabıyık “Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF’nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı” dedi.

Eski hakem atamalarının arkasında Büyükekşi’nin olduğunu söyledi: “Bu sistemin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu (MHK) dahil kimse bilmiyor. Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’ya durumu ilettim. Kendisi bana, ‘Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok’ dedi. Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi’nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar.”