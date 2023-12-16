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Yaramazlara biraz batar!

Hakem Meler: Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Hakem Halil Umut Meler, kendisine saldıran Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ile birlikte tüm fail ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Koca, üç gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.


Hakem Meler yazılı açıklamasında, ‘idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü’ söyledi ve şöyle devam etti:

“Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların, sporla birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır.”

Hakemlere ‘Dönün’ çağrısı

“Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulan Meler, “Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur” dedi.

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