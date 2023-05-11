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Erzurum saldırısı: Gözaltına alınan dört kişi daha serbest

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu‘na Erzurum mitinginde saldırıya ilişkin gözaltına alınan dört kişi daha serbest bırakıldı.

Erzurum’daki saldırıda çok sayıda kişi yaralnmıştı. (AA)

İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.


Millet ittifakı ‘itidal’ çağrısında bulunurken, iktidar cenahı saldırıdan İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu.

Soruşturma kapsamında önce 15, sonra da dokuz kişi daha gözaltına alınmış, ancak hepsi bırakılmıştı.

Olaya karışanlardan birinin Erzurum Merkez Komutanlığı’nda görevli piyade uzman çavuş olduğu ortaya çıkmış ve sözleşmesi feshedilmişti.

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AA’nın haberine göre kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili dört şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi adli kontrol şartıyla, ikisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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