Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cezaevi: Hastaneye sevki Ayşe Barım istemedi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Ayşe Barım’ın tansiyon değerlerinin normal olmasına rağmen hastaneye sevk edilmek istendiğini ama kendisinin yazılı beyanla bunu kabul etmediğini duyurdu.

Fotoğraf: ID İletişim

Gazeteci Nevşin Mengü, Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan ID İletişim’in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım’ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını yazmıştı.


CTE, Barım’ın fenalaştığını doğruladı ama hastaneye sevki iddialarınıysa yalanladı.

CTE’nin açıklaması şöyle:

* Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirtmiş, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir. Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir.

* Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

* Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım’ın ‘hastaneye kaldırıldığı’ ve ‘tedavisinin yapılmadığı’ yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır.

Ayşe Barım’a önce tahliye sonra yeniden tutuklama

Ayşe Barım’ın ifadesi: Sanatçılara talimat vermem söz konusu olamaz

Ayşe Barım tutuklandı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma

Ayşe Barım’a Gezi soruşturması: Ajansın diğer oyuncularının da ifadesi alınacak

Ayşe Barım’a Gezi soruşturması: Yedi oyuncu ifade verdi

Ayşe Barım soruşturması: Oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu savcılıkta

Ayşe Barım soruşturması: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım soruşturması: Nedim Saban’ın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi

Deniz Işın’ın ifadesi ortaya çıktı: İşime engel olunması söz konusu değil

Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Deniz Işın ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi

Tekelleşme ve ötesi: Sigortasız, telifsiz, 15 saat mesai yapan oyuncular

Serenay Sarıkaya’nın savcılık ifadesi: Barım’ın ünlü bir iş adamından 5 milyon avro aldığına dair duyumum yok

Serenay Sarıkaya ifade verdi: Dişimle tırnağımla bugünlere geldim

Menajer Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı

Menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma

SON HABERLER

Cezaevi: Hastaneye sevki Ayşe Barım istemedi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Ayşe Barım’ın tansiyon değerlerinin normal olmasına rağmen hastaneye sevk edilmek istendiğini ama kendisinin yazılı beyanla bunu kabul etmediğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi […]