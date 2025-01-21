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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı: İşime engel olunması söz konusu değil

Oyuncu Deniz Işın’ın Ayşe Barım soruşturmasındaki ifadesinde “İsmi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir” dediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan ID İletişim’in kurucuortağı Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.


İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da soruşturmada tanık olarak dinlenmişti.

‘Mağdur’ sıfatıyla ifade veren ve yedi yıldır oyunculuk yaptığını belirten Işın, Barım’ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle sözleşmesi olmadığını söyledi.

Işın, söz konusu Instagram paylaşımını birlikte çalıştıkları oyuncu arkadaşlarıyla sohbet ortamında dile getirdikleri, sektörde tekelleşmenin olduğuna ilişkin iddialar üzerine yaptığını söyledi. Oyuncu konunun sektörün önemli sorunlarından biri olduğunu ve sık sık gündeme geldiğini belirtti.

Ayşe Barım tarafından tehdit edilerek herhangi bir projeden çıkarılmadığını anlatan Işın, herhangi bir arkadaşının da böyle işten çıkarıldığına şahit olmadığını söyledi.

Işın, ifadesinde şöyle dedi:

“Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım.

Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim.”

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

ID İletişim’se iddiaları yalanladı.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu 8 Ocak’ta kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

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