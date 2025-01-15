Serenay Sarıkaya ifade verdi: Dişimle tırnağımla bugünlere geldim

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ID İletişim’in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi.

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Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Barım’ın menajerliğini yaptığı oyuncu Sarıkaya, ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi.

Sarıkaya, ifadesinin ardından gazetecilere, “Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok” dedi.

Bir basın mensubunun “İtibar zedelenmesi mi var?” sorusuna Sarıkaya şu yanıtı vardı: “Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası var. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz.”

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

ID İletişim iddiaları yalanladı.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu 8 Oak’ta kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.