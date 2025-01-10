Menajerlik şirketi ID İletişim’in kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı.

Serenay Sarıkaya. Ayşe Barım. Fotoğraf: Instagram

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu, kendisine karşı çıkan oyuncularıysa piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için Barım hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’teki yazısında Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazmıştı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürmüştü.

Dün sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylenmişti.

Diğer taraftan bugün Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulmuş, 21 şirkete soruşturma açmıştı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

ID İletişim iddiaları dün yalanlamıştı.