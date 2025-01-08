20 kast ajansına soruşturma

Rekabet Kurulu, 21 kast ajansına soruşturma açtı.
Kurul, Kast Ajansları Derneği ve kast ajanslarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine ilişkin ön araştırmasını tamamladı.
Bu kapsamda elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulan kurul, 21 şirkete soruşturma açtı.
Soruşturma açılan dernek ve ajanslar şunlar:
- Kast Ajansları Derneği
- Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.
- Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.
- Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
- Cemile Yaprak Atış
- Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.
- Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
- Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- ID İletişim Danışmanlık AŞ
- Kahraman Özden Talent Management
- Nimet Atasoy AŞ
- People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
- Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
- Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.
- Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
- Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.
- Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.
- TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti
- Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
- Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.
Soruşturma kararı, söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmiyor.