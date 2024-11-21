Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard’a soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard hakkında şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarındaki çeşitli dışlayıcı eylemleri nedeniyle soruşturma başlattı.

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Kurul, söz konusu eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri ileri sürülen iki şirkete ilişkin ön araştırmayı karara bağladı.

Buna göre kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılan kuruluşlar şöyle…

Mastercard Incorporated kontrolündeki:

Mastercard Europe SA

MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu

Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ

Visa Inc. kontrolündeki:

Visa Europe Limited

Visa Europe Services LLC

Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği

Kurul, soruşturma kapsamında Türkiye’de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip Mastercard ve Visa’nın ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanması riski yaratıp yaratmadığını inceleyecek.