Serenay Sarıkaya yarın ifade verecek

Oyuncu Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yarın ifade verecek.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Habertürk‘ün haberine göre Sarıkaya, yarın saat 11:00’de tanık sıfatıyla ifade verecek.

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’teki yazısında Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazmıştı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürmüştü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylenmişti.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulmuş, 21 şirkete soruşturma açmıştı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

ID İletişim’se iddiaları yalanlamıştı.