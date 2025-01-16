Serenay Sarıkaya: Barım'ın bir işadamından 5 milyon avro aldığına dair duyumum yok

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ID İletişim kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ‘tanık’ sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. Sarıkaya, “Barım’ın ünlü bir işadamından 5 milyon avro aldığına dair duyumum söz konusu olmamıştır” dedi.

Serenay Sarıkaya. Fotoğraf: AA

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Barım’ın menajerliğini yaptığı oyuncu Sarıkaya dün ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti.

Sarıkaya, yaklaşık 17 yıldır dizi ve film sektöründe oyunculuk yaptığını Ayşe Barım’ıysa 10 yıldır tanıdığını belirtti.

ID Danışmanlık şirketiyle devam eden sözleşmesi olduğunu söyleyen Sarıkaya, Barım’la aralarındaki iş ilişkisine ilişkin ifadesi şöyle:

* Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım’ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir.

* Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir.

* Ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler.

* Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım’ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım.

‘Barım’ın ünlü bir işadamından 5 milyon avro aldığına dair bir duyumum yok’

Şarkıcı Mert Demir’i bir buçuk yıldır tanıdığını ve aralarında duygusal birliktelik olduğunu belirten Sarıkaya ifadesinde şöyle devam etti:

“İddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir.

Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir.

Barım’ın iddia edildiği gibi ünlü bir işadamından 5 milyon avro (yaklaşık 177 milyon 253 bin) aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır.”