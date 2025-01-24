Ayşe Barım soruşturması: Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

Oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ID İletişim kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Dolunay Soysert ve Halit Ergenç… Fotoğraflar: Instagram

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturmada oyuncu Deniz Işın ‘mağdur’, oyuncu Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya’ysa ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti.

İstanbul başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi eylemlerine katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle bugün re’sen soruşturma başlattı.

Menajer Ayşe Barım’ın eylemlerin planlayıcılarından olduğu ileri sürülen soruşturmada oyuncular Soysert ve Ergenç de ifadeye çağrıldı.

Savcılık, Barım’ın, Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora’yla eyemlerle ilgili yoğun iletişiminin olduğunu, menajerliğini yaptığı sanatçıları eylemlerin başlangıç tarihi Mayıs 2013’te Gezi Parkı’na gitmeye yönlendirdiğini, kendisinin de eylemlere katıldığını öne sürmüştü.

Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim binası. Fotoğraf: AA

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

ID İletişim iddiaları yalanladı.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu 8 Ocak’ta kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.