Ayşe Barım soruşturması: Oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu savcılıkta

Oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ID İletişim’un kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi soruşturması kapsamında adliyeye götürüldü.

Solda Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür. Fotoğraflar: Instagram-AA

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturmada oyuncu Deniz Işın ‘mağdur’, oyuncu Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya’ysa ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti.

İkinci soruşturma

İstanbul başsavcılığı Ayşe Barım hakkında bugün de Gezi eylemlerine katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle bugün re’sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Emrullah Erdinç‘in aktardığına göre menajer Ayşe Barım’la çalışan Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür polis eşliğinde savcılığa götürüldü.

Ayşe Barım’ın Gezi eyemlerin planlayıcılarından olduğu ileri sürülen soruşturmada oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrılmıştı.

Savcılık, Barım’ın, Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora’yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğunu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013’te olaylara katılması için yönlendirdiğini, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığını öne sürmüştü.

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

ID İletişim iddiaları yalanladı.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu 8 Ocak’ta kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.