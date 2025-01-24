Menajer Ayşe Barım, 'Gezi olaylarına iştirak'ten gözaltına alındı

Menajerlik şirketi ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, ‘Gezi olaylarına iştirak’ten gözaltına alındı.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturmada oyuncu Deniz Işın ‘mağdur’, oyuncu Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya’ysa ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti.

Yeni soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re’sen soruşturma başlattı.

Savcılık araştırmasında firari sanık oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinde sanatçılarla Gezi Parkı’nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişi yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi.

Savcılık, Barım’ın, Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora’yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğunu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi Haziran 2013’te olaylara katılması için yönlendirdiğini, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığını öne sürdü.

Evi ve işyeri aranan Barım, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçu’ndan gözaltına alındı.

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’teki yazısında Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazmıştı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürmüştü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylenmişti.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulmuş, 21 şirkete soruşturma açmıştı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

ID İletişim’se iddiaları yalanlamıştı.