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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Barım soruşturması: Nedim Saban'ın ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Nedim Saban’ın, menajer Ayşe Barım’ın tiyatro sektöründe de yapımcılığa başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamadığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan ID İletişim’in kurucu ortağı Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.


İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da soruşturmada tanık olarak dinlenmişti.

‘Tanık’ sıfatıyla ifade veren Saban, herhangi bir menajerlik şirketiyle sözleşmesinin olmadığını söyledi. Barım’la 10 yıl önce bir proje hakkında telefonda görüştüklerini söyleyen Saban, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını belirtti.

Saban, Barım’ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladığını söyledi.

58 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

“Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir.

Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır.

Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum.”

İddialar neydi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

ID İletişim iddiaları yalanladı.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu 8 Ocak’ta kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

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