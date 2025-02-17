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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Barım'a önce tahliye sonra yeniden tutuklama

Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan ID İletişim’in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım hakkında önce tahliye kararı verildi, sonra İstanbul başsavcılığının itirazıyla Barım yeniden tutuklandı.

Fotoğraf: ID İletişim

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.


İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık, Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım ertesi gün (27 Ocak) ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklanmıştı.

Barım’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti. Hakimlik itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Barım’ın avukatı bunun üzerine müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Asliye Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verdi.

Ancak İstanbul başsavcılığı, Barım tahliye edilmeden karara itiraz etti.

Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ı yeniden tutuklama kararı aldı.

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