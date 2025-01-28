Ayşe Barım'ın ifadesi: Sanatçılara talimat vermem söz konusu olamaz

Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan ID İletişim’in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım’ın ifadesine ulaşıldı.

Fotoğraf: ID İletişim

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım aynı gün gözaltına alınmıştı, dün tutuklanmıştı. Tutuklama gerekçesi, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme.’

‘İftira’

Barım ifadesinde Gezi Parkı eylemlerinin başladığı tarihte kimsenin kendisinin aramadığını, beraber çalıştığı Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncularıyla eylemlerin başında parka gittiğini belirtti.

Eylemlerde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla veya topluluklarla bir ilgisinin bulunmadığını, oyuncularını yönlendirmediğini söyleyen Barım şöyle devam etti:

“Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak setten çıkarak Gezi Parkı’na gideceğini, ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz’ dediğini hatırlıyorum. Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum.”

“Evimde hepsinin kaseti var, siz rahat olun. Gezi’de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım, elleri mahkum” dediği yönündeki haberlerin iftira olduğunu belirten Barım, şöyle konuştu:

“Gezi Parkı döneminde yakın olduğum, iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara da böyle bir açıklama yapma hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı. Bahse konu sanatçılara benim talimat vermem gibi bir durum söz konusu olamaz.”

‘Alabora’yla görüşürdüm’

Kendisine Memet Ali Alabora ile görüşmeleri sorulan Barım, “Onunla o dönem Oyuncular Sendikası başkanı olması nedeniyle, oyuncularla yakın temas içerisinde olduğundan görüşürdüm.“

Kavala, Bergüzar Korel…

Barım, Osman Kavala’yla tanışıklığınınsa bir filmin galasında kullanılan binaya dayandığını söyledi.

‘HelpTurkey’ etiketli paylaşımların da kendisiyle ilgisinin olamayacağını, oyuncularını yönlendirmediğini kaydeden Barım, bilgisayarında bulunan ‘Occupy Gezi Kadın’ isimli görseli birisinin kendisine göndermiş olabileceğini, bu resimdeki kişiyi Bergüzar Korel’e benzetmiş olduğu için sakladığını belirtti.

Üç haftadır psikolojik anlamda kötü olduğunu söyleyen Barım, mağduriyetinin devlet tarafından giderilmesini istediğini, tek amacının işini en iyi şekilde yapmak olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.