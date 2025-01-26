Ayşe Barım'a Gezi soruşturması: Ajansın diğer oyuncularının da ifadesi alınacak

Menajer Ayşe Barım’ın, Gezi Parkı eyemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma genişletilecek.

Ayşe Barım… Fotoğraf: ID İletişim

İstanbul başsavcılığınca, ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında Gezi eyemlerine katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Barım’ın ‘hükümeti ortadan kaldırmak’ amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi eylemlerine yönlendirdiği, tanınırlık ve etkilerini kullanarak eyemlerin kitleselliğini arttırma çabasına girdiği üzerinde duruluyor.

Barım’ın ajansıyla anlaşmalı ve eylemlere katılan bazı oyuncuların ifadesinin alındığı soruşturmada, başka oyuncuların da bilgisine başvurulması bekleniyor.

Soruşturmanın, Barım’ın geçmiş ve bugünkü bağlantılarını kapsayacak biçimde genişletilmesi hedefleniyor.

Ne olmuştu?

Barım, Gezi eylemlerin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmada Gezi davasının yurt dışındaki sanıklarından Mehmet Ali Alabora’nın bir telefon görüşmesinde sanatçılarla Gezi Parkı’nda bildiri yayınlanmasının tartışıldığı ve fikrin hayata geçirildiği tespitine yer verildi.

Barım’ın, yine Gezi davasında yargılanan Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater’in yanısıra Mehmet Ali Alabora’yla eyemlerle ilgili yoğun iletişim kurduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi eyemlerine katılmaya yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla eylemlere katıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan’ın ‘tanık’ sıfatıyla ifadesi alındı.

Barım ilk olarak ID İletişim’in patronu olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialara ilişkin İstanbul başsavcılığınca ayrı bir soruşturma yürütülüyor.