Akif Beki: Bir soruşturmada daha suçlama, yolda yön değiştirdi. Hem de ne yön değiştirme

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Bir soruşturmada daha suçlama, yolda yön değiştirdi. Hem de ne yön değiştirme. İki magazin ünlüsü arasında reklâm aşkı planlama suçlamasıyla başladı, Gezi olaylarını planlamaktan gözaltıyla devam ediyor.

Menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alındığı haberini dün sabah okurken acı acı gülmekten alamadım kendimi. Bu işleri bir yerlerden ısırıyordu gözüm ama acaba nereden?

Kişiyle mi, suçla mı mücadele ediliyor; süreçten anlaşılmıyor sanki.

‘Sektörde tekelleşme’den şikâyet vardı. Ayşe Barım, dizi ve sinema oyuncuları üzerinde tekel kurmak, ters düşenleri mağdur etmekle suçlanıyordu.

Şikâyetçi isimlerden oyuncu Farah Zeynep Abdullah bile tutamamış kendini. Sosyal medyadan gözaltı haberine tepki göstermiş. “Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık” diyor.

Gerçekten de inanılmaz…

Halkımız magazine meraklıdır, evveliyâtını bildiğinizi var sayıyorum.

Ayşem Barım, sektörde tekelleşmenin yanı sıra… Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir arasında reklâm aşkı organize etmekle de suçlanıyordu. Bu paravan aşk hikâyesi için, Serenay’ın gerçek sevgilisi bir iş adamından para aldığı da iddialar arasındaydı.

Savcılık, bu iddiaları ihbar kabul ederek, maddi gerçekleri ortaya çıkarmak için re’sen soruşturma açmıştı başta.

Serenay ile Mert arasındaki aşk gerçek mi, değil miydi? Bir bakıma savcılık, araştırıp aydınlatarak halkımıza bilgi vermek üzere başlatmıştı soruşturmayı.

Serenay’a savcılıkta bunların sorulduğunu da haberlerden öğrendik. Aralarındaki ilişkinin yalan değil gerçek olduğunu, bunun için para almadığını ve yönlendirilmediğini, halkı yanıltmadıklarını söylemiş. Ciddi ciddi…

İşte… Bu reklâm aşkı planlama suçlamasından bir şey çıkmayacak diye mi, artık nedense soruşturma birden yön değiştirdi.

Menajer Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi olaylarının planlayıcılarından olma ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla bir sabah gözaltına alınıverdi. Ev ve iş yerinde, 12 yıl sonra delil arandı.

Yazsanız şaşırtmacalı, bol sürprizli bir entrika senaryosu olmaz mı? Kimin aklına gelir böyle hikâye; filmde, dizide olmaz.

Akif Beki’nin yazısı