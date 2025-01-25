Ayşe Barım'a Gezi soruşturması: Yedi oyuncu ifade verdi

‘Gezi eyemlerinin planlayıcısı olmak’la suçlanıp gözaltına alınan menajer Ayşe Barım’a ilişkin soruşturmada yedi oyuncu ifade verdi.

Fotoğraf: ID İletişim

ID İletişim’in patronu olarak birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme geldi.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlattı. Bu kapsamda menajerlik şirketi ID İletişim’in kurucu ortağı Barım’ın yurt dışına çıkması yasaklandı.

Soruşturmada oyuncu Deniz Işın ‘mağdur’, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya’ysa ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi.

Yeni soruşturma Gezi’den

Aynı başsavcılık dün de Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım dün gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan’ın ifadesi alındı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen oyuncular Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verdi.

CHP’den heyet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel soruşturmada ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vermek amacıyla heyet görevlendirdi.

Grup başkan vekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Soruşturma hangi iddialarla başladı?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

ID İletişim iddiaları yalanladı.

Diğer taraftan Rekabet Kurulu 8 Ocak’ta kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulmuş, 21 şirkete soruşturma açmıştı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.