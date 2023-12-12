Ankaragücü yeni başkanını seçti

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca’nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat’ı başkanlığa getirdi.

Fotoğraf: AA

Koca, dün akşam 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Koca ve iki saldırgan bu sabah ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından tutuklanmıştı. Tutuklanan Koca, görevinden istifa etmişti.

Kulüp bunun üzerine yeni başkanını seçti.

Kulübün paylaştığı açıklamada “Başkanımız Sayın Faruk Koca’nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir” dendi.