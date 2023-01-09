Akşam Postası / 9 Ocak 2023

HDP, AKP’nin randevu talebini reddetti

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP yönetiminin Anayasa teklifini görüşmek için talep ettiği randevuyu vermediklerini duyurdu.

CHP, HDP’nin aday kararını anlayışla karşıladı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP’nin kendi adayıyla seçime gitme kararını anlayışla karşıladıklarını kaydederek, “HDP’nin ‘Aday çıkarırken bizi rahatsız etmeyecek bir isim belirlenmeli‘ diye bir siyasi pozisyon açması kadar doğal bir şey yok” dedi.

Anket: Altılı masa, ‘cumhur’a 5 puan fark atıyor

MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘altılı masa’, ‘cumhur ittifakı’nın 5 puan önünde.

AKP’li Bilgiç: Seçimler en geç 7-14 Mayıs’ta

AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin 18 Haziran yerine en geç mayısın 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi.

MHP’de Sinan Ateş ‘telaşı’: Bahçeli’nin ‘kahramanı’ yetmedi, danışmanı topa girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Ankara’da öldürülen ve tetikçisi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde bulunan Sinan Ateş hakkındaki yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Demirtaş’tan sahte ilaç çıkışı: Saray danışmanları bu kirli tezgahın neresinde

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sahte kanser ilacı hakkında Twitter’dan yaptığı paylaşımda hükümetin sessizliğine çıkıştı.

Anlaşılan ‘büyüme oranı’ iktidara yetmedi: TÜİK yetkilisi görevden alındı

Üçüncü çeyrek büyüme oranının beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar görevden alındı.

Doğalgaz ‘müjdesi’ inandırıcı gelmeyince bakan hesap çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “1 trilyon dolar değerinde” diye ‘müjdelediği’ doğalgaz rezervi inandırıcı gelmeyince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hesap çıkardı.

Erdoğan’dan yanıt gelmeyince: Ankara’da toplu ulaşıma zam

Ankara’da toplu ulaşıma zam yapıldı. 15 Ocak itibariyle tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti ise 4,75 lira.

Enflasyonda ocak planı: Her şey ‘eksi’ çıkarmak için

Enflasyonda düşüş için aylardır baz etkisini bekleyen iktidar, seçimlere az bir süre kala ocak enflasyonunu negatif çıkarmaya çalışıyor.

Kırmızı ete bir haftada üç zam: İthalat yapılacak

Kırmızı ete yılbaşından bu yana bir haftada üç kez zam geldi. En düşük etin kilosu 200 liranın üstüne çıktı.

Analiz: Borsa İstanbul artık ucuz değil

Borsa İstanbul endekslerinde işlem gören hisselerden, dünyada fiyat/kazanç oranı açısından en ucuz 100 şirket arasına giren tek hisse Akbank. Bu durum Türk hisselerinin ‘en ucuz’ sıralamasında geride olduğunu gösteriyor.

‘Genç’ borsa yatırımcısına uzman uyarısı: Hisse senetleriyle baş başa kalırlar

Ekonomist Ali Ağaoğlu, bu sene borsa endekslerinde oynaklığın artacağını belirterek, genç yatırımcılara bütün tasarruflarıyla işlem yapmamaları tavsiyesinde bulundu: “Fiyatı artmayan hisse senetleriyle baş başa kalırlar.”