Doğalgaz ‘müjdesi’ inandırıcı gelmeyince bakan hesap çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “1 trilyon dolar değerinde” diye ‘müjdelediği’ doğalgaz rezervi inandırıcı gelmeyince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hesap çıkardı.

“Cumhurbaşkanımız o açıklamayı yaptığı gün 1440 dolardı. Bunu 710 milyar metreküple çarptığınızda 1 trilyon dolar ediyor” diyen bakan, doğalgazı çıkarmanın maliyetini hesaba katmadı.

Fatih Dönmez’den doğalgaz hesabı. (AA)

Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu söylemiş, buradaki toplam rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirtmişti. Burada bulunduğu öne sürülen doğalgazın 1 trilyon dolar ettiğini söyleyen Erdoğan, gazetecilerin bunu alkışlamamasına çıkışmıştı.

Erdoğan’ın bu açıklaması inandırıcı gelmemiş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç daha önceki benzer açıklamaları sıralayarak, şunları demişti: “Seçim arifesi yine doğalgaz müjdesi. Erdoğan yine doğalgaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğalgazmış bu? Bu doğalgazı bulup bulup da ne yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu. 18 yıldır her seçim dönemi, aynı şekilde doğalgaz müjdesi veriliyor.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ‘müjde’ye inanmayanların doğalgazlarının kesilmesini istemişti.

Bakan ‘hesapladı’

Bulunduğu iddia edilen doğalgazın 1 trilyon dolar edip etmediği tartışma konusu olmuştu.

Bu hesabın nasıl çıkarıldığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soran Habertürk yazarı Kübra Par şu yanıtı aldı: “Piyasadaki güncel rakamlarla bugün ödeyeceğiniz meblağ bu. Bin metreküp doğalgaz cumhurbaşkanımız o açıklamayı yaptığı gün 1440 dolardı. Bunu 710 milyar metreküple çarptığınızda 1 trilyon dolar ediyor. Eğer 1000 dolar olsaydı o zaman da 710 milyon dolar diyecektik.”

Dönmez, bu hesaba doğalgazı çıkarmanın maliyetini katmadı.