Bakan Dönmez: Karadeniz gazı konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz bölgesinde keşfedildiği iddia edilen doğalgazın ‘konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacağını’ söyledi.

Görsel: Haber Türk

Dönmez, HaberTürk kanalında katıldığı programda, Sakarya Gaz Sahası’na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

‘Sahada dört yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini’ anlatan Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini iddia etti.

Dönmez, yerli gazın ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu savunarak şunları dedi:

“Şu anda yüzde 99,3’ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Biz maksimum üretime çıktığımızdaki önümüzdeki 4 yılda 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki, bu rakamları aşağı yukarı yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesapla yüzde 70’e düştü. Bu bizim ilk keşifle ilgili yani 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesaptı. Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye’de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz.”

‘Martın sonunda evlere iletilecek’

‘Mart ayı sonu gibi doğalgazın evlere iletileceğini’ iddia eden Dönmez, şöyle devam etti:

“Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız var. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda on kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek.”