CHP, HDP’nin aday kararını anlayışla karşıladı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP’nin kendi adayıyla seçime gitme kararını anlayışla karşıladıklarını kaydederek, “HDP’nin ‘Aday çıkarırken bizi rahatsız etmeyecek bir isim belirlenmeli‘ diye bir siyasi pozisyon açması kadar doğal bir şey yok” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel. (AA)

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceğini söylemişti.

Halk TV’de konuşan Özel, kararı anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Özel’in açıklaması şöyle:

“Bu son derece anlaşılır bir durum. HDP’nin gücüne baktığınızda, kilit rolü oynayacak durumdaki bir partinin kendi aday çıkarma potansiyelini hatırlatıp ‘Aday çıkarırken bizi rahatsız etmeyecek bir isim belirlenmelidir’ diye bir siyasi pozisyon açması kadar doğal bir şey yoktur. HDP’nin saygı duyduğumuz başka bir ittifakı var. Siyasi yelpazenin sol kanadındaki partilerle birlikte bir ittifak kurdular. O da bu ittifak kadar kıymetli. Dikkate alınması gereken bir ittifak.”