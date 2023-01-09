Erdoğan: Otoyol ve köprü geçiş fiyatları yıl boyunca artırılmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarının yıl boyunca artırılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* EYT) Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM’nin takdirine sunuyoruz.

* Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir.

* En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27’yle geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.

* Brezilya’da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula’ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz.

* Ulusal Meclis’in, Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz.

* Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz.

* Enflasyonda yüzde 20’li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız.