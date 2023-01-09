Erdoğan’dan yanıt gelmeyince: Ankara’da toplu ulaşıma zam

Ankara’da toplu ulaşıma zam yapıldı. 15 Ocak itibariyle tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti ise 4,75 lira.

Ankara’da toplu ulaşıma zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, artan CNG (sıkılaştırılmış doğalgaz) maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulunmuş, ancak yanıt alamamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan zam kararını açıkladı.

Açıklamada belediye otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG fiyatının Nisan 2019’da 1,67 lirayken bugün 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde 1000’den fazla arttığı belirtildi.

EGO Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2022 toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zarar 262 milyon lira olarak aktarıldı.

‘Başka çaremiz kalmadı’ diyerek yeni ücret tarifesini duyuran ABB, 6,5 liralık tam biletin 9,5 liraya, 3,5 liralık öğrenci biletinin ise 4,75 liraya çıkacağını açıkladı. 90 lira tutarındaki öğrenci abonmanı ise aylık 140 liraya yükseldi.

Açıklamada, CNG fiyatında vatandaşların lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ilgili bakanlıklara ve BOTAŞ’a durumun arz edildiği, düzenleme yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekrar zam yapılmasının zorunlu olacağı da belirtildi.