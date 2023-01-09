Analiz: Borsa İstanbul artık ucuz değil

Borsa İstanbul endekslerinde işlem gören hisselerden, dünyada fiyat/kazanç oranı açısından en ucuz 100 şirket arasına giren tek hisse Akbank. Bu durum Türk hisselerinin ‘en ucuz’ sıralamasında geride olduğunu gösteriyor.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Geçen hafta perşembe yüzde 7 kayıpla kapatan borsa, cumaysa yüzde 3,5 yükseldi.

Dalgalanma bugün de devam ediyor. Ancak yıllık dolar bazlı getiri hala yüzde 100’lere yakın.

BİST 100, bu özelliğiyle diğer ülkelerin borsalarından ayrışıyor. Türk hisseleri uzun süredir ‘ucuz’ kabul ediliyor.

Bir hissenin fiyatını analiz etmede kullanılan ‘piyasa değeri/defter değeri’ oranı 1’in altındaki şirketler ‘ucuz’ sayılıyor. Dünya genelinde böyle 1283 şirket var.

Piyasa değeri/defter değeri hesabına göre en ucuz 100’e giren Türk şirketi yok.

Nasıl Bir Ekonomi’den Barış Erkaya’nın haberine göre Türkiye’den en ucuz ilk 1000 arasına giren şirket sayısıysa beş.

Bu anlamda başka bir gösterge ‘fiyat/kazanç oranları’ üzerinden hesaba göreyse en ucuz ilk 100 şirket sıralamasına giren tek Türk şirket Akbank oldu.

İlk 500’deyse Yapı Kredi Bankası, İş Bankası C, Sabancı Holding, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Türk Hava Yolları var.

‘Borsa İstanbul çok ucuz’ söyleminin aksine, verilere bakıldığında hisseler bazında küresel piyasalara kıyasla bu dönemde Türkiye’de ucuz olan tek sektör bankacılık. Ancak bankacılık sektörünün birçok ülkede ucuz seyrettiği görülüyor.