TTB hakkında yeni terör soruşturması: Tesadüfen öğrenildi, gizlilik kararı var

ALTAN SANCAR

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ve çeşitli illerin tabip odası başkanları Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. TTB temsilcileri haklarında başlatılan yeni bir ‘terör’ soruşturmasını UYAP’a düştüğü için tesadüfen öğrendiklerini ve evrakın hızlıca sistemden kaldırılarak, dosyaya gizlilik kararı getirildiğini açıkladı.

TTB uzun süredir MHP ve AKP’nin hedefinde. (TTB)

Gazetecilerle bir araya gelen TTB yöneticileri arasında Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Vedat Bulut, Dr. Adalet Çıbık, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Onur Naci Karahanlı, Dr. Nursel Şahin gibi isimler yer aldı. Toplantıda ayrıca çeşitli illerden tabip odası temsilcileri de vardı.

Yarın görülecek görevden alma davası öncesi gelişmeleri değerlendiren TTB temsilcileri, birlik olarak ‘en kötüsüne’ hazırlıklı olduklarını belirtti. TTB’nin tüm yönetiminin görevden alınması halinde bile birliğin yoluna devam edeceği söylendi.

Bu yeni ‘terör’ soruşturmasını başlatan savcının aynı zamanda TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcı olduğu belirtildi.

Toplantının açılışında konuşan TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, şunları söyledi: “Tesadüfen avukatlarımızın öğrendiği bir soruşturma dosyası merkez konseyin tamamına açılan örgüt üyeliği suçlaması. Konseyin şu an sekiz üyesi Sağlık Bakanlığı veya üniversitelerde çalışan devlet memurları. Hepimiz işinde olan, hasta bakan, ameliyat yapan, öğrencilere veya asistanlara ders anlatan kimseleriz. Hakkımızda böylesine ciddi bir suçlama nasıl olabilir.”

Ökten görevden alma davasına ilişkin “Bu dosyanın da içeriği boştur. Bu davanın açılma gerekçesi konseyin faaliyetleri dışında bulunuyor. Ancak bu faaliyetler nedir? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak bir şekilde doldurulacaktır. Veya Şebnem hocanın dosyasıyla bir şekilde ilişkilendirilmek isteniyor” dedi.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına ilişkin dava yarın Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14:30’da görülecek. Çarşamba günüyse TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve davada karar verilecek.