Anlaşılan ‘büyüme oranı’ iktidara yetmedi: TÜİK yetkilisi görevden alındı

Üçüncü çeyrek büyüme oranının beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar görevden alındı.

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En geç haziranda düzenlenecek seçimde yüzde 85’ten yüzde 40 civarına gerilemesi beklenen enflasyon ve TL’nin değer kaybetmeden yatay seyretmesi, iktidarın seçim propagandasında kullanacağı unsurlar olarak görünüyor. Yavaşlayan büyüme oranları ve istihdam seviyesinin nasıl korunacağıysa iktidar için riskli konulardan.

Bu noktada TÜİK’in ‘performansı’, iktidar açısından önemli.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte iç talep öncülüğünde yüzde 3,9 büyürken ilk dokuz ayda büyüme yüzde 6.2 oldu. Büyüme 2021’de yüzde 11,4, 2020’de yüzde 1,9 olmuştu.

Bu oranlar, iktidara yetmedi.

Bloomberg ajansından Beril Akman’ın haberine göre Cihat Erce İşbaşar, ‘sessiz sedasız’ görevinden alındı ve başka bir departmana atandı. Geçen ay yapılan bu değişiklik, kurum tarafından gizli tutuldu.

Üç yılda beş başkan

TÜİK başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.

Şu an kurumun başında, Erhan Çetinkaya bulunuyor.