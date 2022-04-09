Akşam Postası / 9 Nisan 2022

İBB sözcüsü: AKP olsa öğrenci abonmanı 249 liraydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 78 liradan 109 liraya yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

Bakan, Marmaray’ı unutup İBB’ye yüklendi: Keşke akıllarını başlarına alsalar

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yüzde 40’lık zammı eleştirdi. Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray’a getirilen zamlarıysa ‘unuttu’.

Ekonomi paketiyle faizsiz konut, tahliye ve kamu ihalelerine ilişkin düzenlemeler

Meclis’ten dün gece geçen vergi ve ekonomi paketinin ikinci bölümünde kamu ihaleleri, işyerlerinin tahliyesi ve faizsiz konut şirketlerine ilişkin yeni düzenlemeler var.

CHP’den Avrupa ve Türkiye’de asgari ücretle alınabilecekler tablosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vahim’’ sözü sonrası Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin asgari ücret, enflasyon ve alım gücü gibi önemli verilerini kıyasladı.

Kamuda salgın ‘sona erdi’: Tedbir genelgesi 10 ay sonra kaldırıldı

Covid-19 salgınında alınacak önemleri içeren ve Haziran 2021’de yayımlanan genelge bugün yürürlükten kalktı.

Emeklinin bayram ikramiyesine ‘enflasyon ayarı’ gündemde

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor.

Hükümetten üç aşamalı plan: Sadece Rus turistlere özel havayolu şirketi kurulabilir

Rusya-Ukrayna savaşının Türk turizmini sallaması sonrası hükümet çözüm arayışında.

Taslak hazır: Atık toplayıcılar belediye işçisi olacak ama geçimini kendi sağlayacak

Bakanlığın üzerinde çalıştığı mevzuata göre atık kağıt toplayıcılar artık ilçe belediyelerine bağlı çalışacak ama yine kendi geçimini sağlayacak.

Külliye, Kadıköy’e şube açmayı planlıyormuş

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında devre dışı kalan İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tarihi Göztepe tren istasyonunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredileceği ve Beştepe’ye bağlı bir birime dönüştürüleceği öne sürüldü.

Fotoğraf: habitusmimarlik.com

Thodex reklamında oynayan ünlüler için takipsizlik kararı

Kripto para borsası Thodex’in reklamlarında oynayan ünlüler hakkında ‘dolandırıcılık‘ suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmadan takipsizlik çıktı.

50 kez mühürlenen ‘derneğe’ gizli kapılardan girip kumar oynayanlar yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde daha önce çok sayıda operasyon düzenlenip mühürlenen dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye idari para cezası uygulandı.

LeBron James’in Fenerbahçe paylaşımı 10 binlerce beğeni aldı

Amerikan basketbol ligi NBA’in efsanevi oyuncularından LeBron James, Kadınlar Euroleague Final Four’da finale yükselen Fenerbahçe Safiport’la ilgili tweet attı.

Viagra görme kaybına yol açabilecek hastalık riskini iki katına çıkarıyor

Yeni bir araştırma, Viagra, Levitra gibi ereksiyon haplarının kullanımının körlüğe neden olabilecek göz rahatsızlıkları riskini iki katına çıkardığı sonucuna ulaştı.

‘Aşkı bulmak için’ şişede denize atılan mektup 55 yıl sonra çöp olarak bulundu

Britanya’da iki arkadaşın çocukken şişe içinde denize attığı ‘erkek arkadaş arıyoruz’ mesajı 55 yıl sonra çöp olarak bulundu.