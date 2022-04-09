Külliye, Kadıköy’e şube açmayı planlıyormuş

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında devre dışı kalan İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tarihi Göztepe tren istasyonunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredileceği ve Beştepe’ye bağlı bir birime dönüştürüleceği öne sürüldü.

Fotoğraf: habitusmimarlik.com

YHT kapsamında Haydarpaşa-Gebze arasındaki banliyö hattı yenilenmiş, 2019’da tekrar açılan hatta yeni sisteme uymayan altı tarihi tren istasyonu boşaltılmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre çoğu atıl durumdaki tarihi istasyonların akıbeti Kadıköy Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında ortaya çıktı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, altı istasyonun kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na resmen başvurduğu ama yanıt alamadığı belirtildi.

Konu belediye meclisinde gündeme gelince, AKP’li üyelerin Kızıltoprak istasyonunun İçişleri Bakanlığı’na, Göztepe istasyonunun külliyeye ait birim yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredileceğini söylediği bildirildi.

İddiaya tepki gösteren Odabaşı, “Bundan haberim yok. İçişleri Bakanlığı veya diğerleri devlet kurumu da, Kadıköy Belediyesi değil mi? Resmi yolla ilgili bakanlığa sorduk ‘İhaleye çıkarıp kiralayacağız’ dediler. Şimdi farklı senaryolar konuşuluyor. Bu gelişmeyi benimle paylaşmayan ilgili kurumlar AKP’li meclis üyelerini tercih etmiş. Konuyu tüm Kadıköylülerin ve İstanbulluların dikkatine sunuyorum” diye konuştu.